РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 26 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 23 443 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2 318 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 490 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 397 человек. Выздоровели и выписались 420 765 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.