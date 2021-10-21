РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. Выставка скульптуры и живописи Павла и Анны Фадеевых откроется в Мытищинской картинной галерее 28 октября, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Ровно через неделю в галерее состоится новое открытие: 28 октября в 16:00 зрителям представят выставку Павла и Анны Фадеевых. Посетители увидят скульптурные композиции, керамику и живописные работы.

В день открытия есть возможность познакомиться с авторами лично. А также посетить галерею бесплатно с 15:30 по 16:30.

Адрес галереи: г. Мытищи, ул. Мира, 7, телефон: +7(498)720-54-40.