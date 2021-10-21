РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. Комиссия по физической культуре и спорту Общественной палаты городского округа Мытищи провела встречу со старшеклассниками средней школы №14, сообщается на сайте администрации округа.

Встреча была организована совместно с сотрудниками сектора гражданско-патриотического воспитания молодежи и взаимодействия с общественными организациями МБУ «Импульс».

Мероприятие прошло в рамках профориентационной работы с молодежью округа с участием профессора, директора Высшей школы туризма и гостеприимства Российского государственного университета туризма и сервиса Ирины Бушуевой.

Ребятам рассказали о специфике работы в сфере туристической индустрии, о современных векторах работы в организации отдыха граждан России, о новых подходах к развитию туризма на просторах страны, о перспективах рынка труда в этой отрасли, а также об условиях поступления в профильные вузы.

Общественная палата Мытищ будет продолжать разработку и организацию рабочих встреч, экскурсионных поездок в рамках профессионального ориентирования спортсменов и подрастающего поколения городского округа, где на первом месте будет стоять любовь к Родине.