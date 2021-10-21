РИАМО - 21 окт. Проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти или с их участием, допускается в Подмосковье в течение нерабочего периода с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также допускается проведение мероприятий, согласованных Роспотребнадзором. Условием для проведения таких мероприятий является соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, использование специального QR-кода, наличие у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье установлены нерабочие дни. В это время будут закрыты точки общепита, магазины и ТЦ, кроме продовольственных и аптек, а также фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, детские центры, кинотеатры.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября не будут проводиться массовые спортивные, культурные, зрелищные мероприятия.

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