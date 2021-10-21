РИАМО - 21 окт. Уровень заболеваемости в Москве этой осенью выше на 80%, чем осенью прошлого года, за месяц заболеваемость выросла почти в 4 раза, сообщает столичный оперштаб.

Также растет число госпитализаций. За месяц этот показатель увеличился в 3 раза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести нерабочие дни в городе с 28 октября по 7 ноября. В эти дни объявляются каникулы в школах, не будут работать и детсады.

Кроме того, будут закрыты все магазины за исключением продуктовых и аптек.

В Москве за минувшие сутки выявлено 7 897 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1 531 человек, скончались 77 пациентов. На ИВЛ находится 651 человек.

В городе выздоровели еще 4 272 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 548 573.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>