РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Дубровицкий лес в Подольске вошел в программу по благоустройству лесопарков на 2022-2023 годы в рамках нового проекта «Парки в лесу», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Мы определили список лесопарков, которые благоустроим в ближайшие 2 года по проекту «Парки в лесу», инициированному губернатором Московской области Андреем Юрьевичем (Воробьевым — ред.). В 2022-2023 годах планируем сделать более комфортными, безопасными, интересными 19 лесопарковых территорий», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парках можно будет покататься на велосипедах, лыжах, там сделают прокат спортивного инвентаря, появятся специально оборудованные спортивные площадки, скамейки для отдыха. Работы начнутся уже в 2022 году, а завершатся в 2023-м.

«Основная особенность благоустройства лесных зон — это минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду», — подчеркнул Хайкин.

Проект «Парки в лесу» стартовал в текущем году. В рамках его реализации в течение 5 лет в регионе благоустроят 50 лесопарковых зон. Работы в первых 9 уже начались.