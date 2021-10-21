РИАМО - 21 окт. Нерабочие дни являются наиболее эффективным способом снизить заболеваемость коронавирусом и смертность от инфекции. Благодаря этому периоду в короткие сроки разрывается максимальное число цепочек распространения Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что в нынешней ситуации нерабочие дни выступают в качестве такого «жаропонижающего». Мэр призвал жителей отдохнуть и помочь сохранить жизни и здоровье многих людей. Он отметил, что потом Москва сможет вернуться к обычной жизни.

Собянин также посоветовал придумать, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой. Он отметил, что хорошими идеями являются прогулка в парке рядом с домом или временный отъезд на дачу.

Из-за ситуации с коронавирусом в Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. На это время приостанавливается работа всех организаций в столице, кроме тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и других организаций, чья деятельность не может быть прекращена.

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