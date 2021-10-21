РИАМО - 21 окт. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2318 случаев заболевания Covid-19, самое большое количество заболевших зафиксировали в Балашихе (252), Королеве (189), а также в городском округе Пушкинский и Люберцах – по 149, сообщает оперштаб региона по ситуации с коронавирусом.

94 случая выявили в Красногорске, 81 – в Зарайске, 76 – в Солнечногорске, 74 – в Одинцовском округе, 68 – в Коломне, 61 – в Воскресенске, 60 – в Ступине, 57 – в Реутове, по 51 – в Химках и Подольске, 50 – в Орехово-Зуевском округе, по 47 – в Дмитровском округе и Чехове, 46 – в Ивантеевке, по 42 – в Богородском округе и Щелкове, 39 – в Клину.

По 38 – в Волоколамском и Сергиево-Посадском округах, 35 – в Раменском округе, 32 – в Кашире, 31 – в Талдомском округе, по 29 – в Домодедове, Дубне и Жуковском, 28 – в Наро-Фоминске, по 26 – в Луховицах и Мытищах, 25 – в Истре, 21 – в Ленинском округе, 19 – во Фрязине, по 16 – в Серпухове и Черноголовке, 15 – в Шатуре, 14 – в Электростали.

По 12 – в Дзержинском, Серебряных Прудах и Павловском Посаде, 11 – в Долгопрудном, по 9 – в Пущине, Егорьевске и Лобне, по 7 – в Можайском округе и Лыткарине, 6 – в Озерах, по 5 – в Электрогорске и Лосино-Петровском, по 4 – в Котельниках и Красноармейске, по 3 – в Рузском округе, Краснознаменске и Шаховской, по 2 – в Звездном городке и Власихе, 1 заболевший – в Бронницах.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Лотошине, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявили 490 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8397 человек. Выздоровели и выписались 420 765 человек.

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