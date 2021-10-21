РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска с 22 по 24 октября будут выявлять пьяных водителей на дорогах округа, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску сообщает, что в предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.