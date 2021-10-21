РИАМО - 21 окт. Депутаты Мособлдумы одобрили в целом законопроект о продлении нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога на территории региона сроком на 5 лет, передает корреспондент РИАМО.

В четверг на заседании Мособлдумы рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Московской области «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Московской области».

Согласно пояснительной записке, в Московской области с 1 января 2019 года по единому сельскохозяйственному налогу для всех категорий налогоплательщиков установлена налоговая ставка в размере 0%. Действие указанной льготы заканчивается 31 декабря 2021 года.

Законопроект предусматривает продление действия налоговой льготы по единому сельскохозяйственному налогу на 5 лет - до 31 декабря 2026 года. По итогам голосования закон принят в целом.

«Развитие сельского хозяйства – один из наших приоритетов. <…> Эта необходимая и нужная мера поддержки аграриев. Конечно, областной бюджет недополучит часть доходов, но сегодня гораздо важнее сохранить и создать рабочие места, увеличить инвестиционную привлекательность Подмосковья, обеспечить продовольственную безопасность региона», - прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Карселян также отметил, что такая мера поддержки стимулирует создание новых рабочих мест и, соответственно, увеличивает поступления в бюджет региона за счет подоходного налога.