РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Житель микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи Александр в отделении переливания крови Московского областного онкодиспансера (МООД) сдал кровь в 29-й раз, до получения звания Почетный донор России ему осталось пройти 11 донаций, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

На протяжении нескольких лет мужчина регулярно приезжает в отделение переливания крови МООД.

«Спасибо Вам, Александр! Ваша кровь очень нужна пациентам с онкологическими заболеваниями! Друзья! Последуйте примеру Александра – приходите на донацию в наше лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

Прием доноров проходит с 8:00 до 12:00 со вторника по пятницу по адресу: Балашиха, ул. Карбышева, 6.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(495)521-56-38, а также на сайте.