РИАМО - 21 окт. За один год уровень доверия россиян к порталу государственных услуг возрос примерно до 60%, сообщил заместитель министра цифрового развития связей и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев.
Этот рейтинг замерялся по индексу Net promoter score - это индекс потребительской лояльности, где показатель в 50% считается хорошим.
Замминистра выразил уверенность в том, что цифровизация в России будет стремительно развиваться. Огуряев связывает это с большим количеством людей, талантливых в техническом плане.
Он добавил, что в скором времени на портале Госуслуг появится сервис «Субсидии и гранты», с помощью которого с ними смогут быстро и удобно ознакомиться юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Всероссийский семинар-совещание руководителей цифровой трансформации финансовых органов субъектов РФ «Бюджет - цифровое будущее» проводится 21 и 22 октября в доме правительства Московской области. Организаторами мероприятия выступают министерство финансов РФ и правительство Подмосковья.
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