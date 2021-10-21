РИАМО - 21 окт. За один год уровень доверия россиян к порталу государственных услуг возрос примерно до 60%, сообщил заместитель министра цифрового развития связей и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев.

Этот рейтинг замерялся по индексу Net promoter score - это индекс потребительской лояльности, где показатель в 50% считается хорошим.

«За короткий промежуток времени, фактически за год с лишним мы скакнули в этом уровне доверия с 30 порядка до 60%. Благодаря количеству сервисов и отношению к пользователям мы увидели такой взрыв интереса и доверия к цифровизации в лице госуслуг», — сообщил Огуряев на пленарном заседании первого дня Всероссийского семинара-совещания «Бюджет - Цифровое будущее».

Замминистра выразил уверенность в том, что цифровизация в России будет стремительно развиваться. Огуряев связывает это с большим количеством людей, талантливых в техническом плане.

Он добавил, что в скором времени на портале Госуслуг появится сервис «Субсидии и гранты», с помощью которого с ними смогут быстро и удобно ознакомиться юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Всероссийский семинар-совещание руководителей цифровой трансформации финансовых органов субъектов РФ «Бюджет - цифровое будущее» проводится 21 и 22 октября в доме правительства Московской области. Организаторами мероприятия выступают министерство финансов РФ и правительство Подмосковья.