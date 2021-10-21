РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Рабочие убрали несанкционированные навалы строительного мусора у дороги в подмосковном Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на ненадлежащее содержание придорожной полосы. Она отметила, что на дороге, соединяющей деревни Покров, Стрелково и Жданово, кто-то самовольно сбрасывает строительный мусор.

Сотрудниками теротдела «Стрелковский» был проведен осмотр территории. Факт нарушения подтвердился. Меры приняты. В частности, несанкционированные навалы мусора по вышеуказанному адресу убраны.

Жительницу поблагодарили за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.