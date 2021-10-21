РИАМО - 21 окт. С 28 октября по 7 ноября в школах и детских садах Подмосковья объявляются каникулы. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В госучреждениях дошкольного образования будет обеспечена работа дежурных групп для тех малышей, которых не с кем оставить дома.
Решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.
Кроме того, в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В этот период будут закрыты точки общественного питания, торговые центры, магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры и зоопарки.
Продолжать работать продуктовые магазины, аптеки, магазины дистанционной торговли, в том числе с доставкой. Стоматологии будут принимать только пациентов с острой болью.
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