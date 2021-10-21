РИАМО - 21 окт. С 28 октября по 7 ноября в школах и детских садах Подмосковья объявляются каникулы. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В госучреждениях дошкольного образования будет обеспечена работа дежурных групп для тех малышей, которых не с кем оставить дома.

Решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Кроме того, в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В этот период будут закрыты точки общественного питания, торговые центры, магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры и зоопарки.

Продолжать работать продуктовые магазины, аптеки, магазины дистанционной торговли, в том числе с доставкой. Стоматологии будут принимать только пациентов с острой болью.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>