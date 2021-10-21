РИАМО - 21 окт. С 8 ноября до улучшения эпидобстановки в Подмосковье будут введены ограничения по количеству участников массовых мероприятий, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Количество зрителей при проведении спортивных, физкультурных, развлекательных, досуговых, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода снижается со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий внутри зданий и строений.

С 1000 до 500 человек уменьшено одновременно нахождение участников при проведении мероприятий на открытом воздухе. При этом данное ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код.

Кроме того, с 8 ноября посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 70% от общей вместимости; наличие у всех зрителей QR-кодов; использование масок.

Всем предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Подмосковья, настоятельно рекомендуется принять аналогичные требования по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности.

Ранее в Подмосковье ввели режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все магазины, кроме аптек и продуктовых; общепит, кроме доставок и работы навынос; салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны; кинотеатры и концертные залы.

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