РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Участники экоакции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» в городском округе Люберцы собрали более 5 т вторсырья, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Более 5 т вторсырья – результат экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!», который провели в Центральном парке городского округа Люберцы. Экоакция – это не только сбор вторсырья, но и экофутбол от регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», горячий чай, пирожки, выставка картин о современной экологической проблематике и хорошее настроение», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что традиционная акция – это еще и соревнование. Количество собранной макулатуры переведут в экобаллы. На них округ получит саженцы деревьев, которые высадят в парках.

Ружицкий подчеркнул, что последние годы Люберцы находятся в числе лидеров по количеству собранной макулатуры среди муниципалитетов Подмосковья.

«Дорогие друзья! Спасибо всем, кто участвовал в экоакции! Сохранить природу округа для будущих поколений – наша общая задача», – заключил глава округа.