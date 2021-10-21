РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. В Красногорском филиале Музея Победы 22 октября пройдет ставший уже традиционным праздник Белых журавлей. Его участниками станут шестиклассники Опалиховской гимназии, сообщили в информационном центре музея.

Экскурсоводы расскажут ребятам о главных событиях и героях Великой Отечественной войны, познакомят их с историей создания песни «Журавли» народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

«Именно он стал основателем этого памятного дня. Поэт был потрясен и вдохновлен историей японской девочки Садаке Сасаке, которая была поражена лучевой болезнью после бомбардировки Хиросимы. Она поверила в старинную японскую легенду и считала, что если сделает тысячу журавликов из бумаги, то страшная болезнь отступит. Сегодня праздник Белых журавлей – это день памяти обо всех погибших воинах», – сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

В завершение программы школьников ждет мастер-класс по изготовлению значка - символа праздника, а также викторина с призами по теме мероприятия.