РИАМО - 21 окт. С 8 ноября в Подмосковье приостанавливают действие социальных транспортных карт для бесплатного проезда в транспорте для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ограничение не коснется тех жителей, кто вакцинировался от Covid-19 или переболел им в течение последнего полугода.

Соцкарты не будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

С 28 октября по 7 ноября в Подмосковье устанавливаются нерабочие дни. Будет приостановлена работа ресторанов, развлекательных заведений, магазинов (кроме аптек, продуктовых, магазинов дистанционной торговли), торговых центров и других организаций.

Ранее губернатор напомнил об опасности коронавируса для жителей старше 60 лет. Воробьев также отмечал, что система здравоохранения региона сейчас испытывает серьезную нагрузку.

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