РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. В Московской области определили планы по благоустройству лесопарковых территорий на 2022-2023 годы в рамках нового проекта «Парки в лесу», туда вошел и Томилинский лесопарк Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа

«Мы определили список лесопарков, которые благоустроим в ближайшие два года по проекту «Парки в лесу», инициированного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В 2022-2023 годах планируем сделать более комфортными, безопасными, интересными 19 лесопарковых территорий. В их число вошел и Томилинский лесопарк городского округа Люберцы», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что в таких парках можно будет покататься на велосипедах, лыжах, будет доступен и прокат спортивного инвентаря, появятся специальные оборудованные спортивные площадки, появятся скамейки для отдыха. Работы начнутся уже в следующем году, а завершатся в 2023.

«Основная особенность благоустройства лесных зон — это минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду», — подчеркнул Хайкин.

Он уточнил, что проект «Парки в лесу» стартовал с 2021 года. В рамках его реализации в регионе благоустроят 50 лесопарковых зон за 5 лет.