РИАМО - 20 окт. Работодатели в Подмосковье обязаны будут перевести с 25 октября по 25 февраля на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников. Также на удаленку переведут работников старше 60 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Эта мера противодействия распространению Covid-19 не будет касаться тех, кто вакцинировался или переболел им.

Решение принято в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в регионе.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье вводятся нерабочие дни. В этот период в регионе будут закрыты кафе, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры и зоопарки. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Для обеспечения населения необходимыми товарами работу продолжат аптеки, продуктовые магазины и магазины дистанционной торговли, в том числе использующие доставку.

Стоматологические клиники будут оказывать только экстренную помощь.

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