РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. Совместно с представителями родительской общественности сотрудники Госавтоинспекции провели в школе №12 им. В. П. Чкалова акцию «Родительский патруль», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Целью акции является контроль со стороны родителей и сотрудников Госавтоинспекции за прибытием детей в школу, а также проведение профилактических бесед по правилам дорожного движения.

Особое внимание участники мероприятия уделили использованию световозвращающих элементов в темное время суток, соблюдению ПДД, а также напомнили школьникам основные правила для безопасного участия в дорожной обстановке.