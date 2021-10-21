РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 окт. Филиал МАП №10 «Мострансавто» объявляет в Королеве дополнительный набор водителей, сообщили «РИАМО в Королеве» в филиале МАП №10.

Филиал МАП №10 «Мострансавто» работает в 4 городах: Мытищах, Ивантеевке, Сергиевом Посаде и Королеве. В связи с этим предприятию необходимы водители автобусов.

Кандидаты должны иметь права категории B, С и D российского образца и пройти медицинскую комиссию. Права категории D возможно получить на предприятии после обучения. На работу приглашаются как мужчины, так и женщины.

Работодатель обеспечивает сотрудников полным соцпакетом, в который входят организация отдыха, увеличенный отпуск, санаторно-курортное лечение. Компания обещает стабильную заработную плату и регулярные премии.

По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефонам: 8(498)646-88-14, 8(495)512-24-96.