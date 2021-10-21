РИАМО - 21 окт. В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября приостанавливается оказание государственных услуг очно в органах госвласти Подмосковья, МФЦ и миграционных центрах, ЗАГСах. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

При этом электронные государственные услуги будут оказывать в полном объеме.

С 28 октября по 7 ноября в Подмосковье будут установлены нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. На время этого периода будет приостановлена работа ресторанов (кроме тех, которые работают на доставку), магазинов и ТЦ (кроме продовольственных и магазинов дистанционной торговли, аптек), а также других заведений.

На этот период также запрещаются массовые мероприятия, работа кинотеатров, концертных залов, других развлекательных организаций, детских развлекательных центров.

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