РИАМО - 21 окт. Сразу после завершения нерабочего периода, 8 ноября, в Москве начнут действовать новые ограничения. Массовые мероприятия, где ожидается присутствие более 500 человек, можно будет посетить только по QR-кодам и в защитных масках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Причиной этого стало резкое ухудшение ситуации с коронавирусом.

Обязательное использование QR-кодов и средств индивидуальной защиты вводится на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятиях, где планируется присутствие свыше 500 зрителей.

«Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения», - написал Собянин на своем персональном сайте.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие выходные с сохранением заработной платы. Граждан призвали соблюдать домашний режим в этот период.

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