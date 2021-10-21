РИАМО - 21 окт. В Подмосковье посещение театров и музеев допускается только зрителями при наличии у них QR-кодов. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

С 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев допускается только при 50% заполнении зала от общей вместимости.

При этом посетители обязаны носить маски или респираторы, а также соблюдать все требования Роспотребнадзора.

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

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