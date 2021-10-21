РИАМО - 21 окт.C 28 октября по 7 ноября включительно в Московской области вводятся нерабочие дни, в течение которых будут закрыты кафе, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры, зоопарки. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Так, в целях предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа предприятий общепита, кроме работающих на вынос и доставку.

Также будут закрыты ТЦ и магазины, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе с доставкой. Приостанавливается работа салонов красоты, СПА-салонов, соляриев и бань, саун, организаций, которые оказывают бытовые услуги с очным посещением.

Кроме того, будет приостановлена работа физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, концертных залов, цирков, зоопарков в помещениях, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Стоматологии будут оказывать только экстренную помощь.

Кроме того, в этот период приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, зрелищных, рекламных и других подобных мероприятий.

Ограничения вводятся для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом в Подмосковье.

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