РИАМО - 21 окт. С 8 ноября из-за введения домашнего режима для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте, их социальные карты заблокируют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших Covid-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом», — написал Собянин в своем личном блоге.

Мэр призвал с пониманием отнестись к этому решению. Его приняли для того, чтобы спасти наиболее уязвимую категорию жителей.

В столице с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом устанавливаются нерабочие дни. С 25 октября будет введен домашний режим для жителей старшего возраста.

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