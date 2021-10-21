РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Порядка 59 миллионов рублей потратили на благоустройство парка имени Дмитрия Карбышева в поселке Нахабино Красногорска, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Всеволод Волосевич.

Торжественное открытие парка после реконструкции состоялось в четверг. Помимо Волосевича, в мероприятии приняли участие директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун, директор МАУ КДК «Мечта» Вероника Андриянова, сотрудники учреждений, представители компании-подрядчика, юные жители поселка.

«Мы очень долго искали финансирование на парковую территорию в поселке Нахабино. Получили согласие от министерства благоустройства Московской области, на этот год были выделены необходимые средства – 39 миллионов рублей. Еще 20 миллионов рублей выделили из муниципального бюджета», - сказал Волосевич.

Благоустройство территории выполнено в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Годом ранее концепцию обсудили с активными жителями поселка.

На территории площадью 4,6 построили многофункциональную детскую площадку с песчаным покрытием в эко-стиле, зону для занятий уличной гимнастикой, амфитеатр, навес с гамаками. Также здесь обустроили пешеходные дорожки, уличное освещение, установили парковые диваны и урны, выполнили озеленение.

«Реконструкцию проводили с середины лета и до недавнего времени. Подчеркну, что это только первый этап. Надеемся на дальнейшую поддержку правительства Московской области», - добавил Волосевич.

Он пояснил, что в 2022 году вторым этапом планируется очистить парковый пруд, заменить мостик, продолжить благоустройство территории.

«На следующие этапы мы планируем около 40-50 миллионов рублей попросить у правительства Московской области и около 20-30 миллионов рублей выделить из бюджета округа», - отметил Волосевич.

Парковую территорию передадут в управление учреждению «Парки Красногорска». По словам Ковтуна, после завершения благоустройства жители смогут использовать парк для прогулок. А также, благодаря новой сети дорожек, срезать по нему путь к домам.

Также он добавил, что в амфитеатре летом будут показывать фильмы.