РИАМО - 21 окт. С 28 октября по 7 ноября на территории столицы будут работать только продуктовые магазины и аптеки, сообщил мэр города Сергей Собянин.

При этом приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других.

При этом онлайн-продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом ограничены не будут. Кафе и рестораны смогут работать навынос и на доставку блюд.

Кроме того, приостанавливается оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города.

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