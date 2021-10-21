РИАМО – 21 окт. На самом посещаемом в стране маркетплейсе «AliExpress Россия» теперь доступен сервис «Мобильный ID» от МегаФона, благодаря которому можно упростить оформление зарубежных заказов, сообщает пресс-служба оператора.

Сервис позволяет воспользоваться функцией автоматического заполнения таможенной анкеты.

За последний год число активных покупателей на «AliExpress Россия» стало больше 27,9 млн человек. Площадка динамично развивается. Абоненты Мегафона стали посещать маркетплейс в 4 раза чаще за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На «AliExpress Россия» можно приобрести товары более чем от 350 тыс. продавцов. Из них 275 тыс. – иностранные продавцы. Чтобы получить посылки из-за рубежа в пунктах выдачи заказов, клиентам нужно заполнить данные для таможенного оформления. Благодаря сервису «Мобильный ID» эту информацию не нужно запоминать и вносить вручную – ее можно загрузить автоматически. Для этого нужно указать номер телефона и следовать инструкциям.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Она добавила, что сервис МегаФона помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и повысить конверсию продаж. Возможности сервиса постоянно расширяются.

«Мы рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты «AliExpress Россия», — подчеркнула Талдыкина.

Личные данные пользователей «Мобильного ID» надежно защищаются. Сведения передают только с согласия абонента с помощью закодированного формата. Расшифровать его можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Благодаря этому исключаются мошеннические операции, а клиент получает гарантию конфиденциальности данных. Автозаполнение доступно не только абонентам МегаФона, но и других операторов.

«Мобильный ID» также применяется в других сервисах МегаФона, в банках, онлайн-магазинах, на других интернет-площадках, для подключения к Wi-Fi в Шереметьеве.