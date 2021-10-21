РИАМО - 21 окт. За прошедшие сутки в России зафиксировано 36 339 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии всего выявлено 8 131 164 случая, сообщает оперштаб.

Предыдущий суточный рекорд составлял 34 325 случаев.

За сутки в стране полностью выздоровели после лечения 25 895 человек. Общее число вылеченных достигло 7 091 607.

В связи с ухудшением обстановки с 30 октября по 7 ноября в России объявлен нерабочий период. Предложение о введении выходных внесла вице-премьер РФ Татьяна Голиков.

Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу и поручил правительству ежедневно мониторить ситуации с доступностью всех необходимых лекарственных препаратов и кислорода для аппаратов ИВЛ.

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