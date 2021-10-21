РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали студентов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску провели профилактическую беседу «В дорожной безопасности - начни с себя!» для студентов Подольского колледжа имени Никулина. В мероприятии приняли участие представители комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Подольска.

Студентам продемонстрировали тематические видеоролики, рассказали об административной ответственности несовершеннолетних за нарушение ПДД, в том числе управление транспортным средством водителями, не имеющим права управления и о том, к каким последствиям может привести несоблюдение дорожных законов, приводя примеры из практики.

Студентов призвали быть внимательными, соблюдать ПДД, а также носить световозвращающие элементы на верхней одежде.