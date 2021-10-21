РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Холодную воду отключили в четверг в ряде жилых домов и учреждений в 4 микрорайонах Балашихи: Кучино, Ольгино, Дзержинского и Железнодорожный, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 до окончания работ по письму управляющей организации ООО «Град+Сервис» необходимо произвести перекрытие подачи холодного водоснабжения на многоквартирный жилой дом для замены запорной арматуры по адресу: Балашиха, микрорайон Дзержинского, 12.

При этом, под отключение попали многоквартирные дома №№1, 2, 3, 4, 7-17, а также торговые центры, дома №№31А и 17А. Кроме того, в четверг с 09:00 проводятся аварийные работы по замене напорного трубопровода Ду-150 на ВНС 1-12, расположенной в микрорайоне Кучино, ул. Смельчак, 12 в.

Под отключение холодной воды попали дома на улицах: Пушкинская, №49, Чаплыгина, 1, МУП «Теплосеть микрорайона Железнодорожный Московской области».

Также с 10:00 для устранения утечки из земли в микрорайоне Железнодорожный, ул. Автозаводская, 7, требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения на указанной улице в домах №№4, 4к. 2, 7 и 8.

Без холодной воды временно остались в четверг с 10:00 и жители улицы Граничная, 18, 20, 22, 22к. 1 (детский сад), 24, 26, 28, 30 в микрорайоне Ольгино. Это необходимо для устранения утечки из водопроводного колодца на указанной улице.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.