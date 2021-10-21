РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Отделение Балашихинского роддома, расположенного в микрорайоне Саввино, вновь закрыли в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, временно перепрофилировав коечный фонд для больных коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Дорогие будущие родители! К сожалению, в связи с четвертой волной наш родильный дом вынужден вновь перепрофилироваться в инфекционное отделение. С пятницы (22 октября - ред.) мы начинаем прием пациентов с подтвержденным COVID-19. Мы прекрасно понимаем, что наш роддом единственный в Балашихе и деткам нужно где-то появляться на свет, но эпидемиологическая ситуация сильно ухудшилась и помощь наших врачей может понадобится вашим родным и близким», - говорится в сообщении.

Также под большим риском находятся будущие мамы: после перенесенного COVID-19 во время беременности есть риск рождения малыша с патологиями. Сотрудники роддома настоятельно рекомендуют будущим мамам соблюдать все меры безопасности - носить маску и как можно реже посещать общественные места, а самое главное вакцинироваться. Подробную информацию можно узнать у лечащего врача.

«Если вдруг так случилось, что у беременной мамы подтвердился тест на COVID-19 - в первую очередь ей следует сообщить об этом своему лечащему врачу. В нашем родильном доме открыто 40 мест для мам, чей срок составляет от 12 до 35 недель. Мы вам поможем», - отмечается в сообщении.

Прием женской консультации будет осуществляться с 22 октября по адресу: микрорайон Павлино, улица Троицкая 3. График приёма и телефоны будут опубликованы позже, когда закончится переезд.

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