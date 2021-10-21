РИАМО - 21 окт. На открытии первого дня Всероссийского семинара-совещания «Бюджет - Цифровое будущее» выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он рассказал о роли цифровизации в улучшении работы госорганов, передает корреспондент РИАМО.

«От цифровизации во многом зависит достижение задач, поставленных нам президентом. Это национальные цели развития. Невозможно добиться без современных технологий, без современных процессов. Это касается и бюджетной системы, и других направлений», — заявил Силуанов.

Он отметил, что финансовые технологии являются двигателем новаций. Силуанов напомнил, что министерство финансов РФ за 10 лет сумело добиться значимых успехов в автоматизации. Увеличилась скорость работы ведомства, и сократился документооборот.

«Система хорошо сработала и сейчас мы видим необходимость в ее дополнительной модернизации. Система представляет собой почти 700 сквозных бизнес-процессов, в ней работает 0,5 млн человек», — сказал Силуанов.

Он отметил, что Минфин создал инструмент управления проектной деятельностью, который способствует реализации нацпроектов. Он отслеживает выделенные бюджетные деньги, в этой схеме подразумевается наличие ответственных лиц и контрольных точек. Министр финансов заявил, что этот инструмент будет внедряться и в государственные программы, и в другие регионы страны.

«Другой проект – это централизация отдельных функций госорганов. Речь идет о том, что федеральное казначейство реализует систему бухгалтерского учета по начислению заработной платы федеральным органам исполнительной власти, подведомственным и казенным учреждениям», — заявил министр финансов России.

Силуанов сказал, что это позволило избежать ошибок, которые допускались, когда процесс начисления зарплаты велся децентрализовано. Также система работает почти без участия человека, что помогает экономить трудовые ресурсы. ​

Всероссийский семинар-совещание руководителей цифровой трансформации финансовых органов субъектов РФ «Бюджет - цифровое будущее» проводится 21 и 22 октября в доме правительства Московской области. Организаторами мероприятия выступают министерство финансов РФ и правительство Подмосковья.