РИАМО - 21 окт. Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции (АЭС) отключили из-за утечки пара, остальные 3 энергоблока продолжают работу в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

По данным источника, сейчас энергоблок АЭС поставлен на ремонт.

Пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты не зафиксировали превышения радиационного фона на территории станции, он находится в норме.

Остальные 3 энергоблока продолжают работу в штатном режиме. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Ростовская АЭС находится в 16 км от города Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность 4 действующих энергоблоков составляет 4,03 ГВт.