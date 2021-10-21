РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. С начала года в Аттестационном пункте Мособлгаза в городском округе Люберцы подготовили более 110 специалистов сварочного производства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сварщики и инженеры, успешно прошедшие аттестацию, получили право выполнять работы по строительству наружных и внутренних газопроводов низкого, среднего и высокого давления.

С 2018 года аттестационный пункт Мособлгаза в городском округе Люберцы выпустил более 950 специалистов сварочного производства. С начала года 112 подмосковных сварщиков и инженеров получили удостоверения. Благодаря повышению квалификации сотрудников улучшается качество проводимых работ, расширяется спектр возможностей компании и успешно выполняется большее количество задач.

Занятия в аттестационном пункте проходят в классах, оснащенных современным оборудованием для сварки стальных и полиэтиленовых труб. После тренировочной части подготовки обучающиеся сдают экзамен, состоящий из практического испытания и теоретических вопросов. Итоговую оценку качества выполненных работ выносит комиссия аттестационного центра.

Организации, заинтересованные в подготовке и аттестации специалистов сварочного производства, также могут подать заявку в Личном кабинете клиента или по телефону: 8(985)105-59-86. Аттестационный пункт расположен по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом 10.