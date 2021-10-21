РИАМО - 21 окт. В корпусах 1 и 2 жилого комплекса «Белые Росы» в Котельниках заменят вентилируемый фасад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Между Фондом защиты прав дольщиков Московской области и обществом с ограниченной ответственностью «Стройкомлекс», входящим в состав ГК «Гранель», подписаны договоры на подготовительный этап строительно-монтажных работ на первом и втором корпусах ЖК «Белые Росы» в Котельниках.

По решению суда региональному фонду предстоит завершить строительство двух корпусов ЖК «Белые Росы», строительство которого остановилось в 2015 году. В конце прошлого года Наблюдательный совет принял решение о целесообразности завершения строительства объекта, готовность которого составила порядка 80%.

От действий застройщика-банкрота ООО «СтройКомфорт» пострадали 954 человека. В настоящее время на объекте осуществляется процесс передачи строительной площадки, документации и согласовывается график производства работ.

«Фонду предстоит достроить объект общей площадью свыше 50 тыс. кв. м. В июле началось техническое обследование долгостроя с целью выявления объема дефектов, которые подлежат устранению, проверки качества работ предыдущего застройщика-банкрота ООО «СтройКомфорт». С самого начала было ясно, что были допущены нарушения при строительстве фасадов. На двух корпусах предстоит демонтировать вентилируемые фасады, выполненные плитами из керамогранита. Уже сейчас «Стройкомлекс» готов приступить к обустройству строительной площадки, бытового городка, установке строительных лесов для фасадных работ. Все работы подрядчик должен выполнить до марта 2022 года», - сказал генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

В период влажной погоды через щели фасадной облицовки вода неизбежно проникала внутрь системы, что привело к деформации и набуханию плит.

Бетин дополнил, что будут заменены все элементы, указанные в отчете обследователей. В обязательном порядке будет происходить замена всех инженерных систем и электрики, так как это напрямую связано с безопасностью проживания граждан.

Региональный Фонд начинает подготовительный этап раньше, чем проектно-сметная документация пройдет Госэкспертизу, что позволяет не терять 3–4 месяца мобилизационного процесса. После процедуры закупки на основной этап строительно-монтажных работ подрядчик планомерно без задержек перейдет к финальной стадии.

Планируемый срок сдачи ЖК «Белые Росы» - II квартал 2023 года.