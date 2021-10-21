РИАМО - 21 окт. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, пловец Иван Гирев принял участие во Всероссийской переписи населения. Гирев живет и тренируется в Ленинском округе. На вопросы переписчиков Гирев ответил у себя дома в Видном, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Такую процедуру должен пройти каждый гражданин, тем более, что она занимает совсем немного времени», – считает спортсмен.

В Ленинском округе работают 374 переписчика и 61 контролер, которые закреплены за переписными участками. За день переписчик опрашивает от 20 до 35 жителей. До завершения переписи – до 14 ноября – каждый из них должен обойти около 600 человек.

Граждане, прошедшие перепись на портале госуслуг, могут показать переписчику QR-код с подтверждением. Его можно скачать там же после завершения опроса. Заполнить электронные переписные листы самостоятельно можно до 8 ноября.

Также пройти перепись в Ленинском округе можно на 61 переписном участке, включая МФЦ.