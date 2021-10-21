РИАМО - 21 окт. Директор медицинской клиники «Семейная» Павел Бранд в Facebook рассказал о том, что 42-летняя жительница Москвы скончалась от коронавируса, специально заразив себя и родных. Женщина надеялась переболеть в легкой форме.

Врач опубликовал скриншоты переписки своего знакомого, одноклассница которого специально заразилась коронавирусной инфекцией. Женщина считала, что якобы для более легкого течения болезни нужно заразиться Covid-19 от человека, также болеющего в легкой форме.

Как следует из переписки, женщина и две ее дочери пришли в гости к знакомому, после чего все заразились коронавирусом. Младшая дочь сразу же попала в реанимацию, а вторая дочь и супруг женщины переболели в легкой форме.

Сама женщина заболела крайне серьезно: у нее появилась одышка и она стала задыхаться. При этом женщина отказывалась ехать в больницу. Когда муж убедил ее обратиться за медицинской помощью, было уже поздно, врачи не смогли спасти женщину.

Врачи напоминают, что вакцинация является единственным и самым эффективным способом противодействия коронавирусу.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в России обнаружен новый вариант дельта‑штамма коронавируса AY.4.2, который может начать вытеснять старые версии.

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