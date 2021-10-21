РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. Полицейские совместно с представителем Общественного совета при МУ МВД Павлом Тонконоговым провели акцию для студентов колледжей «Вместе против террора и экстремизма», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Полицейские продемонстрировали учащимся тематический ролик и проинформировали о понятиях экстремизма и терроризма. Им объяснили, как эти явления проявляются в современном мире, и рекомендовали быть бдительными при общении с незнакомцами в социальных сетях. Кроме того, полицейские рассказали студентам о способах и механизмах вовлечения в противозаконную деятельность.

После этого организаторы провели викторину на знание важных аспектов по данной теме, особенно касающихся безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.