РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Изобретателей, рационализаторов и технологические команды предпринимателей городского округа Люберцы приглашают поучаствовать в конкурсе «Техновызов». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фонд содействия инновациям Оренбургской области начал прием заявок по кейсу «Пилоты» конкурса «Техновызов».

Подать заявку на участие в конкурсе «Техновызов» могут физические лица – изобретатели, рационализаторы и инноваторы в возрасте до 35 лет, а также технологические команды (стартапы), состоящие из предпринимателей и ученых, без возрастных ограничений.

Лучшие проекты получат возможность проведения апробации (пилотирования) решений в условиях реального производства, заказ на приобретение технологического решения, возможность дальнейшего развития проекта при поддержке индустриального партнера.

На сайте конкурса «Техновызов» представлена вся необходимая информация: положение, технологические запросы кейса и комментарии, а также размещен сервис подачи заявок. Прием заявок завершается 12 ноября.