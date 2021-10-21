РИАМО - 21 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со вступительным словом на открытии первого дня Всероссийского семинара-совещания руководителей цифровой трансформации финансовых органов субъектов РФ «Бюджет - цифровое будущее», передает корреспондент РИАМО.

Организаторами мероприятия являются министерство финансов РФ и правительство Подмосковья. Семинар-совещание проходит в доме правительства Московской области 21-22 октября.

«В этом зале собрались люди, которые разбираются в финансах, любят Минфин, разбираются в нюансах и деталях. <…> У нас всегда получалось разговаривать с Минфином на одном языке. Мы, исходя из финансового управления, предложили 5 слагаемых, которые помогают обеспечивать прозрачность и эффективность. Все это происходит в цифре», — сказал Воробьев.

Глава региона выразил надежду, что подобные семинары-совещания будут результативными и финансы будут использоваться более эффективно, чтобы добиться перемен к лучшему.

Семинар-совещание призван определить основные направления и мероприятия цифровой трансформации сферы общественных финансов, синхронизировать подходы к их реализации на федеральном и региональном уровнях. В рамках семинара планируется обсудить, каким образом цифровая трансформация в сфере финансов влияет на общую эффективность госуправления, что необходимо предпринимать, чтобы развитие различных секторов госуправления проходило в едином ключе и приносило максимальный результат в сжатые сроки.