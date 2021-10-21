РИАМО - 21 окт. В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) работают лучшие специалисты и применяются передовые технологии. Так, там работают уникальные центры телерадиологии и телемедицины, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В МОНИКИ лечат пациентов, обучают специалистов, организовывают научные исследования. Благодаря телемедицине даже на самых удаленных территориях региона врачи могут получить «второе мнение», а пациенты – ценную консультацию по восстановлению после коронавируса, который проходил в тяжелой форме.

Так, в медицинском аккредитационно-симуляционном центре проводят обучение и аккредитацию специалистов, в центре второго мнения в сфере лучевой диагностики проводят анализ исследований, сделанных в клиниках области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу МОНИКИ. Он подчеркнул, что сегодня МОНИКИ становится флагманом, который учит, показывает лучшие методики и дает консультации.

«Консультация – это ответственность, нужно учитывать нюансы той или иной болезни. Всегда хочется ее получить от компетентного, профессионального врача, профессора. И телемедицина такую возможность дает», – отметил Воробьев.