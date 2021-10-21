РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В Подольске зарегистрировали 18 494 случая заболевания коронавирусной инфекцией, это 7-е место в Московской области по абсолютным значениям и 37-е место в расчете на 100 тыс. населения, свободных коек осталось всего 11,5%, открыли новый госпиталь, сообщает администрация округа.

Данные действительны на 20 октября. В течение последних двух месяцев число госпитализаций с диагнозом коронавирусной инфекции значительно выросло. Если на первую неделю сентября госпитализировали 34 человека, то в первой неделе октября — 180 человек. За вторую неделю текущего месяца госпитализировали 261 человека.

Филиал ПОКБ в деревне Бородино рассчитан на 182 койки, из них свободно 29 (16%). На 135 коек рассчитан филиал №5 ПОКБ (бывшая Климовская горбольница №2). Свободных коек здесь осталось 6 (4,5%). С 15 октября начал работать дополнительный ковидный госпиталь в поселке радиоцентра Романцево на 128 коек, там свободно 32 койки (25%).

Единственным способом защиты от заболевания является вакцинация. В округе должны вакцинировать 216 178 человек. Все необходимое для этого есть. Сделать прививку можно в 9 учреждениях здравоохранения и торговых центрах — «Капитолий», «Остров сокровищ», в гипермаркетах «Глобус» и «Метро», в МФЦ в Климовске и на улице Кирова, помещении Общественной палаты в здании администрации. Также там можно сделать прививку от гриппа.

За пандемию в пункты вакцинации поставили 164 425 доз вакцины «Спутник V», осталось 14 196 доз. Для ревакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» завезли 10 828 доз, остаток — 4 842. На территории округа привили 153 155 человек, в том числе 43 935 граждан старше 65 лет, что составляет 28,7%. Охват вакцинированного населения соответствует 58,8%.

В округе идет массовая вакцинация от сезонного гриппа. Для достижения коллективного иммунитета нужно привить 216 500 человек. Поступило 97 885 доз, привито 69 841 человек, это 32% от общего плана.

На территории округа возобновили встречи медиков с населением в организациях. В текущем году Роспотребнадзор провел 312 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению антиковидных мер. Сотрудники Управления внутренних дел составили 772 протокола о привлечении лиц к административной ответственности. Выездные мероприятия с 1 октября проходят ежедневно. С начала года провели 84 мероприятия по проверке соблюдения антиковидных мер на предприятиях потребительского рынка. Проверили более 3 тысяч объектов, составили 152 протокола, еще 768 - в ходе проверок на транспорте.

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