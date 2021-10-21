РИАМО - 21 окт. Строительство станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии московского метро завершили на 52%. Станция находится на глубине 24,3 м, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На станции «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов. Земляные работы завершены почти на 80%, общая готовность станции на сегодняшний день оценивается в 52%», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что строительство ведется в едином котловане длиной 600 м. При этом 200 м занимает сама станция, а остальное приходится на тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава.

«Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на треть. Кроме того, более чем на 20% выполнена архитектурная отделка зоны служебных помещений, начался монтаж инженерных систем», — отметил Кравцов.

Станция «Кленовый бульвар» расположена на глубине 24,3 м. Она станет пересадочной на Бирюлевскую линию метро.

Архитектурный облик станции определили в ходе открытого международного конкурса. Проект оформления «Кленового бульвара» перекликается с расположенным рядом музеем-заповедником «Коломенское».

Длина восточного участка БКЛ составляет свыше 11 км. Он включает 4 станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Открытие движения по этой ветке улучшит транспортную доступность ряда районов юго-востока Москвы.

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