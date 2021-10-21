РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Жители домов №№78 и 80 на Железнодорожной улице в поселке Коренево Люберец попросили оснастить футбольную площадку и установить лавочки и урны. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы, член политсовета отделения партии «Единая Россия» Люберец Дмитрий Дениско встретился с активной группой жильцов данных домов и обсудил с ними проблемы. Жители домов беспокоятся о состоянии теплотрассы, снабжающей дома отоплением.

«Впереди зима, и обращения подобного характера не терпят отлагательств. Проблемы действительно есть, но они решаемы», - сказал Дениско.

Он подчеркнул, что вопрос находится на контроле заместителя главы округа по ЖКХ Василия Власова. По его словам, котельную, питающую жилой фонд, полностью обновили.

Также у жителей есть жалобы на работу коммерческого транспорта. Им часами приходится ждать маршрутку №77, которая не доезжает до конечной остановки.

«Также жители просят установить во дворе лавочки и урны, огородить детскую площадку и оформить газон, оснастить футбольную площадку на близлежащем пустыре. Пожелания взяли «на карандаш» представители управляющей компании, участвовавшие в диалоге», - заключил Дениско.