РИАМО - 21 окт. Выходные в Подмосковье и столице будут облачными, возможны кратковременные дожди, сохранится сильный ветер, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«22 числа облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Минимальная температура в Москве в пятницу — 9-11 градусов, ветер — 12-15 м/c, максимальная температура днем — 12-14, по области — 9-14. Ветер будет усиливаться и местами достигать порывов 15-20 м/с», — сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в 23 и 24 октября будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. 23 октября в столице минимальная температура воздуха составит около 5 градусов, днем — 8-10 градусов тепла. Ветер сохранится сильный.

24 октября дневная температура воздуха составит около 5 градусов тепла, что соответствует климатической норме. ​