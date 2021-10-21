РИАМО - 21 окт. Метеостанция, расположенная на ВДНХ, зафиксировала выпадение 6 мм осадков. Это 10% от месячной нормы осадков в октябре, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ за прошлый день и минувшую ночь выпало 6 мм осадков, что составляет 10% от месячной нормы», — объяснила Позднякова.

Она отметила, что сегодня может выпасть 1-2 мм осадков.

По словам синоптика, дождь постепенно будет прекращаться. До конца недели значимых осадков не ожидается, а следующая пройдет без осадков.

В четверг максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 11 до 13 градусов. Атмосферное давление понизится почти на 15 единиц.

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