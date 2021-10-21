РИАМО - 21 окт. По поручению президента страны Владимира Путина в подмосковной Истре возведут больничный комплекс с поликлиникой. Возведением объекта займутся специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращался с такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

Стационар будет многопрофильным, он будет работать круглосуточно. Медицинское учреждение будет рассчитано на 160 мест. В стационаре будут терапевтическое, травматологическое, кардиологическое отделения, реанимация, гинекология, пульмонология. Кроме того, в больнице будут лечить пациентов с коронавирусом.

В медицинском учреждении также будут диагностические, операционный блоки, отделения медреабилитации, эндоскопии, поликлиника.

Площадь застройки превысит 17,5 тыс. кв. м. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в мае 2022 года.