РИАМО - 21 окт. По поручению президента страны Владимира Путина в подмосковной Истре возведут больничный комплекс с поликлиникой. Возведением объекта займутся специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России, сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращался с такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.
Стационар будет многопрофильным, он будет работать круглосуточно. Медицинское учреждение будет рассчитано на 160 мест. В стационаре будут терапевтическое, травматологическое, кардиологическое отделения, реанимация, гинекология, пульмонология. Кроме того, в больнице будут лечить пациентов с коронавирусом.
В медицинском учреждении также будут диагностические, операционный блоки, отделения медреабилитации, эндоскопии, поликлиника.
Площадь застройки превысит 17,5 тыс. кв. м. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в мае 2022 года.
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